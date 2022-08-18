По оздоровительным лагерям Зауралья колесит "профориентационный поезд"

Специалисты Курганского государственного колледжа, Курганского техникума сервиса и технологий и Курганского базового медицинского колледжа провели профориентационные встречи со школьниками, которые отдыхают в загородных лагерях.

Ребята попробовали себя в роли парикмахеров и научились плести косы, примерили на себя профессию медработника и узнали, какие бывают виды перевязок, а юные технологи провели «органолептические пробы продуктов», сообщили в пресс-службе департамента образования и науки региона.

Организаторы «Профориентационного поезда» уверены, что полученный практический опыт поможет мальчишкам и девчонкам сделать правильный выбор будущей профессии, тем более что уже в сентябре они смогут продолжить свой профориентационный путь в рамках проекта «Билет в будущее»: поучаствовать в фестивале профессий, пройти тесты на сайте bvbinfo.ru/ и получить советы специалистов.