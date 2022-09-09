По поручению губернатора Шумкова в регионе появилась дополнительная адресная поддержка

В этом году бесплатно могут получить дровяной материал пенсионеры и инвалиды, являющиеся получателями федеральной социальной доплаты к пенсии, проживающие одиноко либо в составе семьи, состоящей из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов, нуждающиеся в предоставлении дров и владеющие жилым помещением на праве собственности.

Со слов директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станислава Носкова, адресная помощь предоставляется благотворителями из числа арендаторов лесных участков, которые поддержали предложение главы региона.

На одно домовладение бесплатно могут предоставить не более трех кубометров дровяного материала, уточнили в департаменте

Чтобы получить бесплатные дрова, гражданам предстоит направить заявление на имя главы муниципалитета. Пенсионерам старше 65 лет заявление помогут написать центры социального обслуживания населения.

После чего нуждаемость гражданина в дровяном материале подтверждается организацией социального обслуживания (для граждан, состоящих на социальном обслуживании) либо сельской администрацией.

Затем администрация муниципального района, округа, города информирует заявителя о дате и времени подвоза дровяного материала, предоставляет транспорт для его доставки до места проживания гражданина.

Администрации городов, округов и районов формируют общий реестр нуждающихся в такой помощи граждан, и предоставляют дровяной материал в соответствии с очередностью.

На 7 сентября подано 236 заявок на дрова общим объёмом 699 кубических метров. Однако бесплатно дровяной материал получили пока 59 жителей Курганской области.

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