По программе «Единой России» и Минпросвещения отремонтировано 1100 школ

Итоги реализации программы капремонта школ в 2022 году и планы на 2023 год обсудили на совместном ВКС «Единой России» и Минпросвещения, который прошёл при участии депутатов, закреплённых за объектами, и представителей родительских штабов в регионах.

«Уже 1100 заданий отремонтировано. Фактически это новые общеобразовательные учреждения. На высвобожденные средства – 15 млрд рублей – были отремонтированы еще 600 школ. Отдельно хотел бы отметить Калмыкию, Удмуртию и Тульскую область, где в 5 зданиях школ не завершены капитальные ремонты. Прошу депутатов, определённых «Единой Россией» кураторами этих объектов, проконтролировать завершение ремонтных работ на этих объектах», - сказал министр просвещения Сергей Кравцов, открывая совещание.

В свою очередь, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что отставание от выполнения показателей программы есть еще в нескольких регионах.

Он обратился к Сергею Кравцову с просьбой составить реестр подрядчиков, которые не справились с выполнением программы и нарушили сроки сдачи объектов, чтобы впредь не допускать их к конкурсным процедурам.

Также секретарь Генсовета отметил, что в следующем году будет отремонтировано более 1,5 тысяч школ по всей стране. Соответствующее финансирование «Единая Россия» заложила в федеральном бюджете. В рамках региональных бюджетов будет предусмотрено софинансирование программы.

Участие в сборе заявок на капремонт школ примут и новые территории – соответствующее поручение секретарь Генсовета дал региональным отделениям «Единой России» в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Здания школ на этих территориях долгие годы не ремонтировались даже косметически, а с начала СВО многие из них пострадали от обстрелов ВСУ.

«В этом году на ремонт выделено более двух миллиардов рублей. На сегодняшний день 8 учреждений уже отремонтировали, ещё 2 объекта по плану сдаем до конца текущего года. Штабы по контролю за ходом строительных работ продолжают свою работу. Активисты партии, члены родительского комитета, депутаты фракции «Единая Россия» выезжают на объекты и проверяют работу подрядных организаций, всё фиксируют и выкладывают в мессенджерах каждый объект, а также транслируют на личных страницах в социальных сетях. Хочется отметить, что в тех школах, где капремонт рассчитан на два года, образовательный процесс не пострадал, всё в штатном режиме. Также подчеркну, наш приоритет – это сельские школы, где ремонта не было несколько десятилетий. Поэтому капремонт, инициированный «Единой Россией» в рамках народной программы, очень сильно поможет нашим учреждениям в образовательном процессе», - рассказал координатор партийного проекта «Новая школа» в Курганской области Рамиль Салеев.

В 2022-2023 годах в Курганской области по программе капитального ремонта школ планируется модернизировать 58 объектов.

Напомним, программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу и была инициирована Президентом на Съезде партии в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. Все этапы работ — от проекта до приёмки — контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах.

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