По случаю свадьбы, окончания университета или разрыва отношений жители Урала меняют цвет волос и делают тату

В Уральском федеральном округе 63% жителей меняли что-то кардинально в своей внешности хотя бы раз в жизни. В числе популярных способов обновить имидж — окрашивание волос в яркий цвет, короткая стрижка, татуировки и кардинальная смена стиля в одежде. Таковы результаты опроса Авито Услуг.

Каждый 7-й опрошенный решался на такие перемены после расставания с партнером, каждый 5-й — из-за позитивных событий в личной жизни. В преддверии Дня всех влюбленных эксперты Авито Услуг узнали, какие бьюти-эксперименты оказались популярны в Уральском федеральном округе.

Любые значимые события в жизни часто влекут жажду изменений во внешности — обновить прическу и цвет волос, гардероб, сделать татуировку или пирсинг. В Уральском федеральном округе 56% респондентов меняют что-то в своем стиле и внешности по настроению. При этом по стране женщины более подвержены влиянию порыва, чем мужчины (64% против 48%).

Позитивные события в жизни — например, свадьба, рождение ребенка, окончание университета, могут сподвигнуть 17% респондентов по городу на перемены во внешности. Причем по стране среди мужчин такой вариант ответа более распространен, чем среди женщин: 23% против 17%.

Неблагоприятные жизненные события, например, расставание со второй половинкой, также могут стать поводом для перемен для 14% респондентов в городе. В России среди респондентов в возрасте 18-24 лет такой ответ давали чаще — 18% опрошенных в этом возрасте готовы что-то изменить во внешности из-за расставания с партнером.

50% опрошенных удовлетворены своими бьюти-экспериментами. В рейтинг самых популярных процедур в Уральском федеральном округе вошли: короткая стрижка (59%), кардинальная смена стиля одежды (45%) и окрашивание волос в другой цвет (37%) или в яркий цвет (17%).

В топ распространенных ответов в Уральском федеральном округе также вошли: татуировки (15%), бритье налысо (12%) и другие процедуры для волос — дреды, наращивание волос, биозавивки (13%). В городе косметологические процедуры (например, увеличение губ) выбрали только 8% респондентов, а пирсинг — 7%.

В УрФО 49% опрошенных считают, что перемены в стиле помогают почувствовать себя более привлекательным. Для 43% это способ отпустить прошлое и начать все с чистого листа. Еще 24% отметили, что перемены в имидже помогают в борьбе со стрессом, 22% респондентов ответили, что для них внешние перемены ассоциируются с походом к психологу. Что касается денежного вопроса, в Уральском федеральном округе от 5 тысяч до 10 тысяч рублей на смену образа готовы потратить 23%, а больше 15 тысяч рублей — 16%.

Добавим, что в исследовании приняли участие 10 тысяч респондентов со всей страны.

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