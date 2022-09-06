По улице Бурова-Петрова в Кургане строят спортплощадку

По улице Бурова-Петрова в Кургане появится новая спортивная площадка. Об этом глава города Елена Ситникова сегодня, 6 сентября, написала в своём телеграмм-канале.

За последние три года благодаря поддержке областного правительстваспортивная инфраструктура города Кургана значительно обновилась. Капитально отремонтирован спорткомплекс ДЮСШ 3. Приведен в соответствие заброшенный стадион «Синтез» в микрорайоне Энергетиков, оборудован физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на территории школы №5, создан мини-стадион на территории 36-ой школы. Обустроено новое мини-футбольное поле на территории спортивного комплекса по улице Невежина, идет реконструкция стадиона «Локомотив», продолжаются работы по обновлению спортивной инфраструктуры образовательных учреждений.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.