По улице Гоголя в Кургане методом горизонтально направленного бурения будут менять водовод

Движение автотранспорта по улице Гоголя на участке от Томина до Володарского ограничат почти на месяц.

Бригады АО «Водный Союз» выполнят работы по замене ветхого водопровода на новый, полиэтиленовый, уточнили в пресс-службе администрации города. Также в указанные даты будет модернизирован аварийный водовод на Центральной площади города. Учитывая его расположение под проезжей частью, улица Гоголя на участке от Ленина до Володарского будет сужена на одну полосу.

По информации АО «Водный Союз», все запланированные мероприятия на сетях будут вестись методом горизонтально направленного бурения. Это позволит уменьшить площадь раскопок, а также сократить время, потраченное непосредственно на производство работ и последующее восстановление благоустройства.

Как сообщили в Транспортном управлении, в указанный период движение автобусов будет осуществляться по следующим маршрутам:

№№ 7, 30, 31, 301, 306, 308, 312, 329,349, 391– ул. Гоголя, Ленина, К. Маркса, Кирова, Гоголя и далее по маршрутам;

№ 75 – ул. Ленина, К. Маркса, Кирова, Гоголя и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

Посадка-высадка пассажиров будет осуществляться на всех существующих остановочных пунктах.

Водителей просят заранее спланировать свой маршрут движения.

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