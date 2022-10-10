По улице Гоголя в Кургане заменят 105 опор освещения

Муниципальный контракт по ремонтным работам на центральной площади Кургана, в том числе по замене опор освещения был заключен в начале года.

Специалисты провели обследование состояния опор освещения, выяснилось, что они не соответствуют нормам и подлежат демонтажу и замене, пояснил генеральный директор акционерного общества «Варгашинское ДРСП» Иван Ситников. Сейчас на центральной площади проведена установка закладных элементов и части мачт освещения.

Как проинформировал директор департамента развития городского хозяйства администрации города Кургана Андрей Плешков, в общей сложности предстоит заменить 105 опор освещения по улице Гоголя на участке от Томина до Половинской, из них 35 опор освещения находятся непосредственно на центральной площади.

C 13 октября в плановом порядке будет частично отключено уличное освещение. Под отключение попадает центральная площадь, часть улицы Гоголя (участок от улицы Володарского до Пролетарской) и часть улицы Ленина (участок от улицы Гоголя до Советской), сообщили в пресс-службе администрации города. Уличное освещение планируют полностью восстановить к 15 ноября, подчеркнул Андрей Плешков. Силовые кабеля в процессе ремонтных работ будут в течение определенного времени находиться на земле, соответственно, их нужно обесточить в целях безопасности горожан. Также временное отключение даст возможность качественно и быстро провести ремонтные работы. При этом уличное освещение будет восстанавливаться поэтапно, по мере проведения ремонтных работ. Дольше всего без уличного освещения останется участок улицы Гоголя от улицы Володарского до улицы Ленина.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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