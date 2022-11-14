По улице К. Мяготина в Кургане за год заменят около 700 метров канализационного коллектора

На сетях по улице К. Мяготина в Кургане установят около 60 новых канализационных и водопроводных колодцев.

В течение года будет выполнена реконструкция сетей водопровода диаметром 500 мм и протяженностью 668 м на участке от Тобольной до Зорге. Кроме того, будет проведена реконструкция канализационных коллекторов диаметром 1000 и 600 мм и протяженностью более 2,8 км.

На участке улицы К. Мяготина от Пролетарской в направлении Томина ведутся работы по монтажу канализационного коллектора диаметром 1000 мм. На данный момент проложено более 250 метров трубопровода. Работы ведутся в соответствии с графиком, на объекте в настоящее время задействованы 5 единиц техники и 10 рабочих.

На участке от улицы Тобольной в направлении к улице Томина проложено около 20 метров канализационного коллектора диаметром 600 мм. На участке от Тобольной в направлении дома № 75 по улице Коли Мяготина проложено около 30 метров канализационного коллектора диаметром 1000 мм. На этих двух участках, как сообщили в пресс-службе администрации города, наблюдается незначительное отставание от графика. Кроме того, на участке от улицы Тобольной в направлении дома № 75 по К. Мяготина запланирована реконструкция сетей холодного водоснабжения диаметром 500 мм, в настоящий момент ведутся подготовительные работы, на участок завезены необходимые материалы.

Директор департамента ЖКХ Роман Медведев подчеркнул, что необходимо увеличить темпы работ на тех участках, где зафиксировано отставание от графика.

Напомним, масштабная модернизация инженерных сетей на улице Коли Мяготина рассчитана на три года. Ремонт проводят благодаря полученному АО «Водный Союз» льготному кредиту Федерального фонда содействия реформированию ЖКХ. Его получение стало возможным благодаря поддержке правительства Курганской области при непосредственном участии губернатора Вадима Шумкова.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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