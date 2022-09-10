По улице Коли Мяготина в Кургане меняют изношенные коммуникации

На трёх участках улицы Коли Мяготинаидёт масштабная работа по замене ветхих коммуникаций на новые водопроводные и канализационные сети.

По словам директора департамента ЖКХ Романа Медведева, подрядная организация ведет работы по реконструкции сетей холодного водоснабжения и водоотведения. В настоящее время работы ведутся одновременно на трех участках: от улицы Ленина до улицы Пролетарской, от улицы Тобольной до улицы Красина и от Красина до Зорге.

На пересечении улиц Коли Мяготина и Пролетарской проведены земляные работы: выкопаны приямки, установлены крепи для демонтажа канализационной камеры. Работы здесь планируется завершить до конца сентября.

На участке от Ленина до Пролетарской подходят к завершению подготовительные мероприятия перед заменой сетей канализации диаметром 1000 мм. В месте проведения работ снято асфальтовое покрытие, вскрыта канализационная камера для установки гидрозатворов и смонтирована временные перекачивающие насосные станции. Проложено 320 м временного напорного трубопровода для штатного прохождения стоков во время замены коллектора, также проложены две линии электропередач общей протяженностью более 300 м. На объект завезена полиэтиленовая труба диаметром 1000 мм. По информации АО «Водный Союз», в выходные дни подрядчик планирует перейти к основному этапу работ на сетях – их перекладке. На сегодня отставания от графика нет, все работы проводятся строго по утвержденному регламенту. На остальных участках продолжаются подготовительные работы. На участке от улицы Зорге до Тобольной и от Тобольной до Красина в месте проведения работ снято асфальтовое покрытие.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, за все время проведения запланированных мероприятий на сетях по улице Коли Мяготина планируется установить около 60 новых канализационных и водопроводных колодцев.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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