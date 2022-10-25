По улице Максима Горькогов Кургане полностью заменили тепловые сети

Проверил работу директор департамента ЖКХ Роман Медведев.

В короткие сроки – всего за несколько месяцев – была проведена полная замена изношенного участка теплосети по улице Максима Горького в Кургане. 24 октября подрядная организация закончила укладку нижнего слоя асфальта на месте раскопки от Пролетарской до Савельева. С проверкой на объекте побывал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев.В выездном совещании также участвовали исполнительный директор ПАО «КГК» Александр Прибылев и подрядчики, выполняющие дорожные работы, сообщает администрация города Кургана.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано дорожное полотно на участке улицы Максима Горького от Томина до Пролетарской. От улицы Томина до улицы Ленина дорожники уже положили верхний слой асфальта. Осталось положить асфальт от улицы Ленина до улицы Пролетарской, там устанавливают бортовые камни. Поле завершения подготовительных работ подрядчик начнёт укладывать асфальтовое покрытие, уточнили в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана.

Из-за изношенности коммуникаций и подтопления грунтовыми водами каждое лето приходилось ремонтировать дорогу по улице Максима Горького. Жители, соответственно, испытывали неудобства. Поэтому в этом году решили полностью заменить трубопровод, а не точечно ремонтировать теплосети. Напомним, масштабный ремонт стал возможен благодаря поддержке регионального правительства и губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

Фото пресс-службы администрации города Кургана.

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