По «Золотой оливе» получили 60 студентов Курганского госуниверситета

Студенты КГУ были отмечены высшей студенческой наградой «Золотая олива». Вручают ее в вузе вот уже на протяжении семи лет.

Эту награду придумали сами студенты, а именно профсоюзная организация студентов. Она уникальна и существует только в КГУ.

В этом году было представлено 6 номинаций: «Студенческая наука»; «Творец»; «Общественный деятель»;«Олимпийская»;«Патриотический прорыв» и «Многогранный талант». В каждой отметили по 10 самых достойных претендентов.

«Золотая олива» - это самая красивая церемония, университетская традиция. Она означает для нас, для вуза благодарить в этот день всех студентов, которыми по праву может гордиться не только Курганский государственный университет, а вся Курганская область. Для студента – это понять, как много он сделал за этот год, потому что любая, даже самая маленькая победа студента – это вклад в наш университет», - рассказала ректор КГУ Надежда Дубив.

С помощью видеоконференцсвязи студентов поздравил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он поделился своими воспоминаниями о студенческих годах.

Первые поздравления и награды самым активным, веселым, достойным, творческим студентам вручила заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина.

«25 января, Татьянин день, день студенчества. Конечно, нахлынули эмоции, вспоминаешь свои студенческие годы. Увлечения у нас были такие же: мы любили собраться компанией, мы любили петь, мы любили спорт, очень любили спорт. Я приветствую то, что сейчас наша молодежь активно включается в спортивную повестку. Студенчество – это та передовая молодежь, те люди, которые будут творить будущее. Конечно, для нас очень важно видеть их идеи, их новаторство, мотивировать их, чтобы они включались в развитие экономики, промышленности, бизнеса Курганской области. Мы надеемся, что наши выпускники, студенты, получив образование, будут работать на нашу любимую Курганскую область», - поделилась Лариса Кокорина.

Изначально студентами был придуман формат мероприятия в виде бала. Сегодня подход немного изменили, это был бал-маскарад. Не все соответствовали заявленному дресс-коду, но праздничные наряды и настроение присутствовали у всех, без исключения.

Студент первого курса факультета «Программное обеспечение автоматизированных систем» Дмитрий Камнев получил «Оливу» в номинации «Общественная деятельность».

«Нравится быть полезным университету. У нас есть по субботам курсы «Подготовка школьников к ЕГЭ». Ездим по школам и районам, проводим курсы. Решил не учиться в другом городе и никуда не уезжать. С детства увлекаюсь компьютерами, хотел пойти на айтишника, все получилось, к тому же было много бюджетных мест», - рассказал о своей награде Дмитрий Камнев.

А студентка Института педагогики, психологии и физической культуры, а ныне магистрант направления «Менеджмент образования» Алина Шарапова получила награду в номинации «За многогранный талант».

«Помимо учебной деятельности я занимаюсь волонтерством. Долгое время помогала животным, потом занималась социальным волонтерством. Сейчас я принимаю участие в акции «МЫ ВМЕСТЕ», помогаем мобилизованным и их семьям. Собираем гуманитарную помощь, сама лично ее отвожу. Впереди очень много планов, которых я раскрывать не буду, иначе ничего не сбудется. Возможно, поступлю в аспирантуру, продолжу студенческую жизнь, которая меня очень сильно радует. Планов очень много. Главное – выбрать направление и двигаться в нем», - отметила Алина.

Добавим, что на данный момент существует целый ряд программ поддержки студентов. Часть из них реализуется только на базе университета, но также есть президентские и губернаторские стипендии, гранты. В данный момент идет прием заявок на гранты Росмолодежи.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина.