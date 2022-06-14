Победители чемпионата от Курганской области смогли получить сертификаты

Четыре победительницы VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» от Курганской области получили сертификаты на дополнительное образование и приобретение технических средств реабилитации. Торжественная церемония прошла в Центре развития движения «Абилимпикс», созданном на базе Курганского педагогического колледжа.

С наградой девушек поздравили заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина и директор департамента образования и науки Андрей Кочеров.

«Очень приятно, что именно наша молодежь из Курганской области побеждает в мероприятиях федерального уровня. Это еще одно подтверждение тому, что, несмотря на ограниченные возможности здоровья, у каждого есть возможность самореализации. А наша задача — государства, правительства Курганской области, системы образования — помочь вам найти себя в этой жизни и дать возможность дальнейшего трудоустройства. Желаю вам иметь твердую жизненную позицию, не сбиваться с пути и добиваться успехов в каждом своем начинании, - пожелала Лариса Кокорина».

Сертификат на сумму 100 тысяч рублей заместитель губернатора вручила студентке 3 курса направления «Начальное образование» Шадринского государственного педагогического университета Александре Манаковой, которая на национальном чемпионате завоевала золотую медаль в компетенции «Психология». Выпускница Курганского техникума сервиса и технологий Ольга Голых – серебряная медалистка в компетенции «Художественное вышивание» - получила сертификат на сумму 75 тысяч рублей. Студентка 4 курса по специальности «Информационные системы и программирование» Курганского педагогического колледжа Дарья Ложкина и выпускница Курганского педагогического колледжа Анна Маслова – обладательницы бронзовой медали в компетенциях «Мультимедийная журналистика» и «Обработка текста» (соответственно) — награждены сертификатом номиналом в 50 тысяч рублей.

Андрей Кочеров сказал, что очень бы чтобы свой опыт в последствии победители передали девочкам и мальчикам, которые тоже могут стать чемпионами.

Девушкам предоставили возможность рассказать о своем опыте участия в чемпионате. Затем обсудили работу Молодёжного совета «Абилимпикс», созданного в Курганской области в марте этого года. В ходе рамочной встречи поднимались вопросы развития движения «Абилимпикс», трудоустройства, профессионального роста, саморазвития и реализации инициатив молодёжи в регионе.

Чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» является частью президентской платформы «Россия – страна возможностей» и проходит в рамках нацпроекта «Образование».

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.