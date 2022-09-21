Победители конкурса «Курган – город Великой страны!» получили награды

В Кургане подвели итоги конкурса среди городских ТОС «Курган – город Великой страны!». От имени главы города победителей поздравил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кургана Роман Медведев. «Вклад территориальных общественных самоуправлений в развитие города очень ощутим», – подчеркнул Роман Олегович.

Многие ТОС заняли призовые места сразу в нескольких номинациях, сообщили в пресс-службе администрации города. Три призовых места – у ТОС «Орбита», по два призовых места завоевали ТОС «Тихоновка», ТОС «Утяк Южный», ТОС «Заозерный. Возрождение», ТОС «Утяк», ТОС «Благодатный», ТОС «Лазурный».

В номинации «Курган – цветущий город» первое место разделили ТОС «Заозерный. Возрождение» и ТОС «Утяк Южный». Второе место – у ТОС «Благодатный» и ТОС «Орбита», на третьем месте – ТОС «Утяк».

В номинации «Викторина «Мой родной город» первое место заняли ТОС «Тихоновка» и ТОС «Утяк», второе место – у ТОС «Заозерный. Возрождение» и ТОС «Орбита», третье место присуждено ТОС «Благодатный» и ТОС «Лазурный».

В номинации «Фотоконкурс «Мы чтим культурные традиции» первое место занял ТОС «Утяк Южный», второе место – ТОС «Южный»; третье место – ТОС «Орбита».

В номинации «Наш ТОС самый лучший» первое место – у ТОС «Шепотково» и ТОС «Тихоновка»; второе место занял ТОС «Микрорайон Увал»; третье место – ТОС «Изумрудный» и ТОС «Лазурный».

Территориальные общественные самоуправления, не занявшие призовых мест, но показавшие достойные результаты, также получили благодарственные письма и денежные призы. Это ТОС «Заозерный-2», ТОС «Тополя», ТОС «Заозерный-7», ТОС «Керамзитный», ТОС «Община» и ТОС «Радужный поселок».

Фото с сайта администрации города Кургана.