Победители конкурса «Шадринские дворики» получили награды

Итоги 17-го традиционного городского смотра-конкурса «Шадринские дворики» подвели в большом зале Администрации в торжественной обстановке. Главная цель конкурса – повышение уровня внешнего благоустройства городских территорий, улучшение показателей комфортности окружающей среды и внешнего облика придомовых территорий, дворов, газонов, эстетического оформления территорий, закрепленных за организациями, учреждениями и предприятиями, а так же привлечение населения к участию в озеленении и цветочном оформлении города. Участие приняли жители частных и многоквартирных домов, индивидуальные предприниматели, коллективы организаций и учреждений.

Первый заместитель Главы города Шадринска Валерий Харитонов поздравил и поблагодарил призеров конкурса за участие, и вручил заслуженные грамоты: «Спасибо за ваш здоровый авантюризм и креативность. Вы являетесь примером для других горожан и подрастающего поколения. Не важно какое место вы заняли, продолжайте участвовать в конкурсе».

Первое место в номинации «Лучшее озеленение и ландшафтное оформление прилегающей территории среди предприятий, организаций и учреждений» разделили между собой Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат № 11 и детский сад №10 «Умка». Второе место получили геронтологический центр «Спутник» и фудтрак «Наше Место» (ИП Ларина Л. И.). «Бронзу» получил Дворец Культуры.

«Лучшей детской площадкой многоквартирного дома» признана площадка по адресу ул. Розы Люксембург, 25 (Елена Свинцова). «Серебро» завоевала игровая зона по ул. Спартака, 30 (Сергей Кочетов). Третье место разделили площадки по ул. Володарского, 5 (Лидия Дерябина) и по ул. Гагарина, 10 (Ольга Никитина).

В номинации «Самый благоустроенный двор многоквартирного дома» победителями признаны территории по ул. Февральская, 42 (Екатерина Машукова) и ул. Спартака, 30 (Сергей Кочетов). Второе место завоевал участок по ул. Гагарина, 33 (Евдокия Подгорбунских). Дворовые территории по ул. Володарского, 31 (Андрей Коптелов), ул. Володарского, 5 (Лидия Дерябина) и ул. Розы Люксембург, 25 (Елена Свинцова ) получили третье место.

Территории по ул. Гайдара, 11/2 (Людмила Епанчинцева) и ул. Мошкалёва, 37/1 (Маргарита Ванюкова) одержали победу в номинации «Лучшее озеленение и ландшафтное оформление придомовой территории в частном секторе». «Серебро» забрала территория по ул. Февральская, 31 (Галина Пайвина), а «Бронзу» получил пер. Кузнецова, 11 (Валентина Попова).

Нина Язовских (ул. Февральская, 42) получила приз зрительских симпатий и Благодарственное письмо Администрации города.

Заместитель директора по воспитательной работе школы-интерната № 11 Оксана Софич произнесла ответное слово: «Уважаемые члены комиссии и представители Администрации! Мы, все собравшиеся в этом зале, благодарим за высокую оценку нашего труда. Все собравшиеся здесь шадринцы участвуют в конкурсе не ради наград, а ради того, чтобы сделать город красивее и уютнее».

Информация и фото предоставлены пресс-службой Администрации города Шадринска