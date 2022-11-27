Почему худрук курганской филармонии отказался от комсомола? Духовные стремления Сергея Потапова открылись в Троицком храме

В Кургане при Троицком соборе работает воскресная школа для взрослых. Не так давно для посетителей школы организовали встречу с заслуженным деятелем культуры РФ Сергеем Потаповым, который уже более 30 лет является художественным руководителем Курганской областной филармонии.

Два поколения предков Сергея Потапова были православными священниками. В советское время это не разглашалось, но в семье всегда существовали духовные традиции. В молодые годы ему не один раз приходилось защищать свою веру, например, отказаться от вступления в комсомол – поступка, который мог бы помочь в продвижении по службе.

Немногие знают, но Сергей Сергеевич является экспертом-профессионалом по древней иконописи и традиции русского искусства. Он поделился со слушателями секретами русского иконописного культурного наследия.

- Сергей Сергеевич - человек для нашего города важный, из тех редких людей, кто представляет у нас высокую культуру, - сказал Алексей Минин, преподаватель православной гимназии. - А культура, особенно в высших своих проявлениях, это всегда ответ человека на призыв Творца. Отметив человека талантом, Бог всегда ждёт от него ответа по дарованным ему силам. И у Сергея Сергеевича это понимание есть и в этой встрече интересна была не столько новая информация, сколько его личное восприятие, то как Православие и его святыни преломляются в его сознании . Разговор получился очень личным и ему удалось передать что-то именно свое. Тем и ценны такие вот встречи.

Посетители школы были очень вдохновлены встречей, а сам Сергей Сергеевич сказал, что у него остались светлые и радостные чувства от этого общения. Он поставил свечи и поблагодарил Бога.