Почему на улице Горького в Кургане часто ремонтируют трубы?

Исполнительный директор ПАО «Курганская генерирующая компания» Александр Прибылев озвучил причину, по которой коммунальщикам часто приходится проводить ремонтные работы на сетях, пролегающих под улицей Максима Горького в областном центре. Это — негативное влияние грунтовых вод на состояние сетей.

- Почему этот участок рвется чаще других в городе? Объяснение простое: затопление этого участка грунтовыми водами и водами из-за утечек на сетях «Водного союза». Естественно, в этой агрессивной среде трубопровод ржавеет намного быстрее. И на сегодняшний день настал момент, когда без капитального ремонта просто не обойтись, - объяснил Александр Прибылев.

По мнению исполнительного директора ПАО «КГК», каждому жителю центра города нужно решить, что для него важнее: отсутствие в его квартире горячей воды дольше двухнедельного периода — или отсутствие проблем с отоплением зимой?

- Да, длительное отключение горячей воды вызывает неудобство. Но если смотреть на ситуацию стратегически, то, я считаю, лучше сейчас потерпеть некоторые ограничения, чем столкнуться со значительно более серьезными проблемами зимой, - высказал свое мнение Александр Прибылев.

По его словам, после полной замены теплосетей на улице Максима Горького и укладки нового асфальта на месте раскопок жители центра получат беспроблемный участок на много-много лет вперед, который не придется копать. И проведение гидравлических испытаний на обновленных сетях в последующие годы будет проходить намного быстрее, следовательно, горячая вода в квартиры жильцов этого района будет возвращаться не через 2 недели, а раньше.

Николай Волков.