Почему платить за ЖКХ лучше онлайн?

Более 80% платежей зауральцы уже совершают онлайн. Но такая большая доля, скорее всего, складывается за счёт жителей больших городов. О том, как оплачивают электричество, газ и воду жители сёл мы поговорили с управляющим Курганским отделением Сбербанка Станиславом Зольниковым.

- Станислав Викторович, расскажите насколько охотно жители сёл осваивают онлайн? И что для этого нужно.

- Вы правы, в разных районах области ситуация разная. Но общая тенденция к росту количества онлайн-платежей есть. Для того, чтобы перейти в онлайн нужно лишь желание и любой смартфон, на который можно установить приложение Сбербанк Онлайн. Далее в любом офисе Сбера можно выпустить карту и установить приложение интернет-банка. Азы проведении онлайн-платежей можно освоить там же.

- Но ведь можно же и освоить онлайн-платежи самостоятельно? Нужна ли для этого квитанция?

- Конечно можно. Приложение Сбербанк Онлайн очень простое и понятное в использовании. Есть множество подсказок. Если что-то не получается, по поиску или через голосового помощника можно найти инструкцию. Для первого платежа желательно иметь квитанцию. Причём реквизиты с неё вводить не придётся. Если на квитанции есть QR-код, нужно считать его камерой смартфона. Он поможет сразу перейти в приложение Сбербанк Онлайн, где останется только проверить все ли верно и при необходимости ввести сумму платежа. Можно также заполнить и передать показания счётчиков. Они будут учтены при последующих начислениях оплаты. Дальше проводить оплаты уже можно и без квитанции. Проведенный ранее платеж всегда можно будет найти в разделе «Платежи» или «История» и повторить.

- Комиссия за платеж онлайн ниже, чем в офисе?

- Да, и это особенно важно. В приложении Сбербанк Онлайн комиссия отсутствует вообще или она минимальна.

- Какие ещё платежи можно совершать онлайн?

- Да практически любые. Организацию, в адрес которой нужно провести платеж, можно найти по поиску, для этого достаточно знать её название или ИНН. Далее нужно будет ввести лицевой счёт. Среди самых популярных, платежи за образовательные услуги, например, детский сад, питание в школе, кружки и секции. В последнее время всё чаще родители или студенты дистанционно оплачивают обучение в вузах из самых разных регионов страны.

- У меня остался последний вопрос: тем, у кого нет смартфонов, нет шансов проводить оплату коммуналки прямо из дома?

- Есть вариант подключить «Автоплатеж» в офисе Сбербанка. Для его корректной работы нужно будет воспользоваться сервисом СМС-уведомлений. Оплата за коммунальные услуги будет списываться ежемесячно в указанную вами дату, но перед этим вам придёт СМС с суммой и датой оплаты. СМС даёт возможность отменить платеж, если это необходимо.

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