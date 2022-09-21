Почему сети по улице Горького ремонтируют не точечно, а масштабно?

Решение не ограничиваться точечным ремонтом теплосетей по улице Максима Горького, а произвести замену трубопровода на значительном участке связано с тем, что изношенность всех инженерных сетей на территории города составляет более 90%.

Поскольку аварии, происходившие по улице Максима Горького, доставляли горожанам серьёзные неудобства, администрацией города совместно с правительством Курганской области при поддержке губернатора региона Вадима Шумкова было принято решение полностью заменить на данной улице изношенные тепловые сети на новые.

В пресс-службе администрации города напомнили, беспрецедентно масштабный ремонт теплосетей, проводящийся в этом году на улице Максима Горького, позволит снизить аварийность на данном участке, сократит сроки отсутствия горячей воды в летний период в квартирах горожан в последующие годы и даст возможность надёжно обеспечивать жителей теплом.

Фото Николая Пушилина.