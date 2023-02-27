Почти 150 км дорог и социальные объекты отремонтируют в Белозерском округе

«Будет сделано несколько муниципальных дорог и в самом Белозерском, а также в сёлах Скопино и Романовском. Общий объём средств, направленных на приведение в порядок почти 150 км дорог этого муниципального округа, в этом году намного превышает 1,5 млрд рублей», - написал губернатор.

В селе Белозерском отремонтируют ряд дорог муниципального значения. Это улицы Рогачева, Попова и Калинина. Новый тротуар появится на ул. Советская. В селе Скопино – улицы Доможирова и Молодежная, в селе Романовское – улицы Перминова и Победы. На эти цели из областного бюджета будет выделено 20 миллионов рублей.

Будут отремонтированы подъезды к селу Чимеево с федеральных трасс Курган – Екатеринбург и Курган – Тюмень. Всего порядка 60 километров.

«Большая часть работ уже законтрактована. Начнем их со старта сезона. Также в этом году в Белозерском округе будет отремонтировано и построено еще 9 участков дорог», - раннее сообщил Вадим Шумков.

Продолжат приводить в порядок социальные объекты муниципального округа.

«В Белозерском начинаем долгожданный капремонт исторического здания под создание музея. На эти цели выделено более 20 млн рублей. Ещё 3 млн предусмотрено на оснащение. Также в округе ремонтируется четыре школы и четыре объекта медицины, планируется установка трёх модульных ФАПов - в д. Мясникова, сёлах Баярак и Редькино», - отметил глава региона.

В сёлах Памятное и Светлый Дол, в посёлке Стеклозавод к новому учебному году отремонтируют школы.

На капитальный ремонт объектов здравоохранения Белозерского округа в этом году направят более 10 миллионов рублей. В планах: обновить фасад поликлиники; отремонтировать кровлю стационара по ул. К. Маркса; привести в порядок ФАПы в селах Нижнетобольное и Скопино. А в деревне Мясникова, сёлах Баярак и Редькино будут установлены новые фельдшерско-акушерские пункты, стоимостью более 4,6 миллиона рублей каждый.

Фото с сайта правительства Курганской области.