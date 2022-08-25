Почётных граждан Шадринска разместили на информационном стенде

В Центральной библиотеке имени Зырянова города Шадринска 24 августа открыли информационный стенд «Почётные граждане города Шадринска».

Валерий Харитонов, первый заместитель главы города Шадринска, обратился к участникам встречи: «Главные герои сегодняшней встречи — Почётные граждане, люди, чьи имена навсегда останутся в памяти города и его жителей. Каждый из них внёс неоценимый вклад в развитие города». Валерий Сергеевич вручил поздравительные адреса от имени главы Шадринска Почётным гражданам в честь 360-летнего юбилея города.

Пресс-служба администрации города Шадринска сообщает, что проект по созданию стенда был реализован благодаря спонсорской помощи депутата Курганской областной Думы, генерального директора «ШДСК-2», Почётного гражданина города Шадринска Валерия Порубова. «Желаю молодым людям знать и почитать историю Шадринска, работать и развивать наш прекрасный город». Благодаря Валерию Порубову в городе оказывается поддержка многим интересным и нужным проектам, осуществляются общественно значимые инициативы. Также участие в создании информационного стенда принимали: Владимир Злодеев, Иван Носов и редакция журнала «Мое Зауралье», - сказал Валерий Порубов.

Добавим, что стенд создан в двух экземплярах. Один находится в центральной библиотеке, а второй будет передан в музей имени Бирюкова.

Фото с сайта администрации города Шадринска.