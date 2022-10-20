Под Курганом и Шадринском начнётся комплексная застройка домов ИЖС

Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в личном телеграм-канале.

«Выполнены проекты планировок, заканчиваем строительство сетей газа и электроэнергии, - отметил глава региона. - Получилось почти 300 участков от 8 до 12 соток, на которых будут строиться дома. А мы рассмотрим субсидирование первого взноса по ипотеке либо прямого выкупа.

5 крупных земельных участков под комплексное строительство жилья сформированы на территории Кетовского района . Если застройщики выскажут намерение приобрести эту землю в собственность, власти субсидируют им часть затрат по подведению сетей и на выкуп дома, который будет построен на отведённом участке.

«Напомню, что мы продолжаем субсидировать первый взнос по ипотеке либо прямые затраты на строительство своего дома в сумме до 700 000 рублей», - подчеркнул Вадим Шумков.

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