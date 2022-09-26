Поддержка сельскохозяйственных потребкооперативов увеличена в 3,7 раза

В этом году в Курганской области на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов предусмотрено 106,5 млн. рублей, это в 3,7 раза больше, чем в 2021 году (28,6 млн. рублей), - такая информация была озвучена в ходе Практикума по ведению бизнеса и организации сотрудничества между субъектами МСП.

Возрождение сельскохозяйственной потребительской кооперации в Курганской области является актуальным, поскольку на малые формы хозяйствования приходится более половины объемов производства продукции сельского хозяйства. В настоящее время в регионе насчитывается 155 тысяч личных подсобных хозяйств, более 1000 крестьянских (фермерских) хозяйств, свыше 200 микро и малых сельскохозяйственных организаций.

Ряд кооперативов успешно развиваются, осваивают новые рынки сбыта, расширяя географию поставок своей продукции. К примеру, сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Возрождение» из Куртамышского района занимается переработкой масличных культур. В 2021 году кооперативом переработано 3 272 тонн семян подсолнечника (143,4% к уровню 2020 года), произведено 1524,7 тонны масла подсолнечника (149,5% у уровню 2020 года). Кооператив объединяет 30 сельскохозяйственных товаропроизводителей, из них 21 КФХ, 5 сельхозорганизаций и 4 личных подсобных хозяйства. Сейчас в кооперативе работают 45 сотрудников.

Ещё одно динамично развивающееся хозяйство — это сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой перерабатывающий кооператив «Прогресс» из Шадринского района, специализирующийся на переработке овощей, фруктов и ягод. В настоящее время он объединяет 39 сельскохозяйственных товаропроизводителей, из них 2 сельскохозяйственные организации и 37 личных подсобных хозяйств. Выпуск продукции осуществляется под торговой маркой «Секретные рецепты». В 2021 году кооперативом закуплено и переработано 26,4 тонны овощей. Произведено 106,3 тыс. усл. банок. В 2022 году планируется переработать не менее 40 тонн овощей. Производственные мощности позволяют перерабатывать до 3-х тонн огурцов в смену.

За 2019 - 2022 годы в Курганской области выдано 264 гранта на сумму 1,05 млрд. рублей, в том числе 171,9 млн. рублей (13 грантов) на развитие кооперативов.

Из федерального бюджета предоставляются гранты в размере до 70 млн. рублей на развитие материально-технической базы сельских кооперативов. В 2022 году предоставлено 2 гранта на сумму 70 млн. рублей.

В 2022 году впервые из регионального бюджета по инициативе губернатора Курганской области предоставляются гранты на создание кооперативов, поддержано 7 проектов из Притобольного, Куртамышского, Мокроусовского, Альменевского, Катайского муниципальных округов и районов на сумму 21 млн. рублей. Вновь созданными кооперативами вовлечено 48 членов из числа субъектов МСП и ЛПХ. До конца года количество членов увеличится до 65.

На 2023 год максимальный размер гранта планируется увеличить до 10 млн. рублей, сумма гранта будет зависеть от уровня софинансирования проекта со стороны инициатора. Средства гранта можно будет направлять на приобретение нового оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции, транспортных средств и мобильных торговых объектов.

«В ближайшей и среднесрочной перспективе сельскохозяйственная потребительская кооперация получит в Курганской области ускоренное развитие. Количество участников сельских кооперативов, объемы выручки сельских кооперативов, количество их участников должно ежегодно увеличиваться не менее чем в 1,5 раза. Поставлена задача – обеспечить устойчивую работу кооперативов во всех муниципальных округах (районах)», - прокомментировал директор департамента АПК Павел Кощеев.

Со своей стороны, департамент АПК готов оказывать необходимую помощь фермерам в реализации перспективных проектов, направленных на расширение масштабов производства, ассортимента и конкурентоспособных преимуществ выпускаемой продукции.

Фото с официальной страницы областного департамента АПК в социальной сети «ВКонтакте»