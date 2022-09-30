Поддержку по социальному контракту получили почти две тысячи зауральцев

В этом году почти две тысячи зауральцев получили поддержку по социальному контракту. Эти цифры озвучила начальник отдела пособий и социальных выплат Главного управления социальной защиты населения Курганской области Алия Коханова на видеопресс–конференции.

Государственной социальной помощью на основании контракта могут воспользоваться малоимущие граждане и семьи. Поддержка оказывается для поиска работы, развития личного подсобного хозяйства и индивидуальной предпринимательской деятельности, а также на преодоление трудной жизненной ситуации.

Сумма материальной поддержки на предпринимательство 300 тысяч рублей. Этот соцконтракт заключается на год. Если же гражданам уже была оказана материальная поддержка на эти цели от службы занятости, то на её получение по линии соцзащиты они не имеют права. Контракт может быть прерван, если предприниматель закроет свой бизнес либо полученные средства будет использовать не по назначению или не подтвердит документально, что за три года после получения поддержки он получил доход в размере оказанной поддержки. В этих случаях деньги придётся вернуть. Чтобы заключить соцконтрактна оказание помощи для веденияличного подсобного хозяйства,гражданам нужно иметь в собственности земельный участок. Поддержка предоставляется единовременно на сумму не более 200 тысяч рублей. Контракт заключается на год.

«Граждане после получения средств на развитие личного подсобного хозяйства или на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности ежемесячно, согласно программе социальной адаптации отчитываются перед органами социальной защиты населения о целевом использовании средств, - подчеркнула Алия Коханова. – Все расходы должны быть подтверждены».

В этом году cобластным управлением соцзащиты гражданами заключено 1950 социальных контрактов на общую сумму 215,5 миллионов рублей.

Константин Сапунов.

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