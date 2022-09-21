Подопечные шадринского Геронтологического центра освоили китайскую живопись и азы ментальной арифметики

Подопечные шадринского Геронтологического центра «Спутник» приняли участие в фестивале образовательных мастер-классов «Ново-Летие», который был организован Всероссийской образовательной организацией «Учусь в сети».

Занятия в рамках фестиваля проходили в течение трёх дней, и пожилые люди могли выбрать и принять в них участие, а также задать вопросы спикерам-специалистам в чате трансляции, сообщает пресс-служба управления соцзащиты.

Особенно понравились подопечным «Спутника» мастер-классы по направлениям: «Шить – это просто», «Китайская живопись У-Син», «Вязание для всех», «Ментальная арифметика», «Новогодние шары».

Творческая активность дарит пожилым людям самое важное – жизненные силы и желание жить. «Мы почерпнули из занятий много интересного и полезного. Ведь не зря говорят, что тот, кто продолжает учиться, остаётся молодым, поэтому мы стараемся жить насыщенной и полноценной жизнью», – поделились своими впечатлениями участники творческих мастер-классов.

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