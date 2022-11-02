Подробную информацию об осеннем призыве зауральцы получат на «Объясняем.рф» и по телефону «горячей линии»

На «горячей линии» 122 и ресурсах «Объясняем.рф» жители Зауралья могут получить подробную информацию об осеннем призыве в ряды вооруженных сил РФ.

«Мы настроили работу операторов «горячей линии» 122 к осеннему призыву. Заранее были подготовлены ответы на типовые вопросы граждан. На данный момент более 20 ответов переданы операторам кол-центров, эта работа будет продолжена. Информация по осеннему призыву также размещается на официальных ресурсах «Объясняем.рф», — рассказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что за последнюю неделю: на 10% снизилось количество звонков по вопросам частичной мобилизации на горячую линию 122 и сейчас оно составляет около 18 тысяч ежедневно; на портал госуслуг поступило около 2 тысяч обращений по обжалованию призыва по частичной мобилизации. Уровень их отработки субъектами составляет 96%.

«Учитывая стабильную работу сервисов и окончание частичной мобилизации, о которой накануне сообщил Президент России, наша первоочередная задача – сфокусироваться на информировании о мерах поддержки мобилизованных и членов их семей», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Как сообщила директор департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области Гульжан Фахрутдинова, с 23 сентября текущего года региональные операторы ответили на 6691 звонок. Среднее время дозвона составило 15 секунд. Чаще всего жители Курганской области спрашивали о том, какая помощь может быть оказана мобилизованным и членам их семей. Сейчас звонков на линию 122 стало меньше.

«Если у призывников и их родителей есть вопросы, то можно обратиться на «горячую линию» 122. Вы обязательно получите ответ», - отметила Гульжан Фахрутдинова.

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