Подростки навели порядок в курганском ЦПКиО

Началась акция с торжественной части. Ребятам, которые входят в трудовые отряды, вручили похвальные письма за личностный рост. С 2017 года для трудоустроенных молодых людей действует система личностного роста и наград для мотивации всех ребят к лучшему результату своей работы. Отличившиеся участники акции «Я люблю Курган! Трудовые отряды» по системе ступени роста по итогам 5-ти прошедших смен были поощрены похвальными письмами. Дипломы первой ступени роста с присвоением звания «новичок» получили 14 молодых людей, вторую ступень роста с присвоением звания «любитель» получили три представителя трудовых отрядов.

После торжественной части члены трудовых отрядов плодотворно поработали в рамках уборки Центрального парка культуры и отдыха, сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, акция «Я люблю Курган! - Трудовые отряды» проводится при поддержке Главы города Кургана и Администрации города Кургана. Организатором акции является Департамент социальной политики Администрации города Кургана.

Фото Курганского Дома молодёжи.