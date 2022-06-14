Подрядчик, работающий на Некрасовском мосту, платит рабочим

Администрация города Кургана опровергла распространяющуюся в СМИ и соцсетях информацию о том, что подрядчик, работающий на ремонте Некрасовского моста, не платит рабочим зарплату, и поделилась кадрами с объекта.

Информация о том, что подрядчик, работающий на ремонте Некрасовского моста, не платит рабочим зарплату, недостоверна. Накануне публикации такого характера появились в СМИ. По информации руководителя подрядной организации, задолженности по выплате заработной платы перед работниками у него не было и нет. Он готов к любым проверкам. Он также сменил бригаду, которая плохо работала, нарушала трудовую дисциплину и сорвала график и сейчас меняет прораба.

В настоящее время основные работы сосредоточены внизу Некрасовского моста, где рабочие делают опалубку, сообщили в пресс-службе муниципалитета. Демонтажные работы на верхней части путепровода практически завершены. Следующим этапом станет устройство шкафных конструкций. По информации подрядчика, на этапе заливки шкафных стенок бетоном количество работников на объекте будет увеличено.

Фото из группы администрации города Кургана в соцсети «Вконтакте».