Подрядчика автодороги Шадринск – Миасское заставят переделывать работу

Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области организовал пресс-тур на объекты, которые ремонтируются в Шадринском районе в рамках Национального проекта «Безопасные качественные дороги». Принять участие в нем пригласили журналистов и общественников. Один из объектов, посещенных ими, оказался проблемным. Речь об автодороге Шадринск – Миасское, генеральным подрядчиком ремонта которой выступает ООО «СоюзАвтодор», а субподрядчиком – ООО «Стройконтинент».

Согласно проектной документации им предстояло провести работы по фрезерованию, устранению пучин, просадок, уширению проезжей части и устройству трех слоев дорожной одежды.

Передвижная дорожная лаборатория ГКУ «Курганавтодор», которое является заказчиком ремонта дороги, проверила, правильно ли уложен верхний, выравнивающий слой асфальта. Для этого, произвольно выбрав место бурения, с помощью специального аппарата сотрудники лаборатории провели так называемую вырубку кернов – проще говоря, выбурили круглые образцы дорожного полотна для анализа.

В присутствии общественников и СМИ проверяющие замерили толщину кругляшей – оказалось 5 сантиметров. А по проекту должно быть 6 см. Куда делся еще один? Представители генерального и субподрядчика непонимающе развели руками. Однако по возрасту обоих можно было сказать, что наверняка не один десяток лет работают в дорожной отрасли и должны хорошо знать все нюансы. Хотя, возможно, даже излишне хорошо знают...

- За нарушение требований проекта компании «СоюзАвтодор» будет направлена претензия, - сообщил «Новому миру» главный специалист ГКУ «Курганавтодор» Сергей Гурьев. – Генеральный подрядчик должен будет заново выполнить фрезерование дорожного полотна и уложить новый слой асфальта, но уже той толщины, которая указана в проектной документации. Все эти работы генподрядчик обязан будет выполнить за свой счет. В противном случае к нему будут применены штрафные санкции.

На наш вопрос, к чему этот курьез можно отнести: к случайности, халатности или стремлению «СоюзАвтодора» «сэкономить» на расходах, чтобы получить дополнительную прибыль, - представитель заказчика не смог сразу ответить. Но пообещал, что другие участки новой дороги тоже будут обследованы с помощью лаборатории. И если подтвердится последняя версия, то возможны всякие сценарии.

- Будем разбираться, - заявил нашему изданию Сергей Гурьев.

Добавим, что протяженность ремонтируемого участка автодороги Шадринск – Миасское составляет 38 км. Стоимость работ – 686 млн рублей. Срок окончания работ – до 30 октября 2022 года.

Николай Волков.

Фото автора.

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