Подрядчикам поручили ускорить темпы работ по благоустройству сквера по проспекту Машиностроителей

Первый заместитель главы города Павел Каргаполов проконтролировал, как в рамках федеральной «Формирование комфортной городской среды» проводится благоустройство сквера в районе дома № 42г по проспекту Машиностроителей.

Рабочие подрядной организации ООО «Эльбрус» установили бортовые камни, обустроили часть пешеходных дорожек, засыпали щебнем площадки, предназначенные для установки малых архитектурных форм, сообщили в пресс-службе администрации города. На объект завезли плитняк. Помимо производства строительных работ подрядчик в настоящее время вывозит с территории мусор.

Павел Каргаполов указал подрядчикам на необходимость ускорить темпы работ на объекте, увеличить количество рабочих и техники. Он подчеркнул, что все работы должны быть завершены в сроки, указанные в муниципальном контракте, и отставание от графика утвержденных работ недопустимо.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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