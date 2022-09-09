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Поэты и блогеры Кургана идут в школу

«Шинель» откроется в музыкально-нотном зале библиотеки.

9 сентября, 2022 - 17:30

Школа «Шинель» возобновляет свою работу. Первое в этом учебном году занятие пройдёт в библиотеке имени Югова 15 сентября в 18:30. 

Ученики школы поделятся своими впечатлениями, которые накопились у них за каникулы и представят свои собственные сочинения, вдохновлённые солнцем, теплом и прекрасной летней природой.       

Программа встречи традиционная: немного теории, творческий практикум, свободное общение на литературные и окололитературные темы.

Напомним: ученики школы – поэты, прозаики, журналисты, блогеры от 14 до 35 лет. На занятиях молодые литераторы рассказывают о недавно прочитанных книгах, обсуждают литературные новинки и анализируют классику. Юные поэты и прозаики зачитывают свои произведения, делятся эмоциями и выполняют полезные упражнения: за короткое время пробуют сочинить отрывок в прозе или стихах, поработать над художественным образом.

Добавим, что занятия школы молодых литераторов проходят в Юговке раз в две недели, по четвергам, в 18:30. Ведёт школу член Союза писателей России Александр Рухлов.

Приходите в Юговку!

Смелее раскрывайте свои таланты!

(12+)

Валерия Крапивина. Фото Александра Рухлова.

 

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9 сентября, 2022 - 17:30

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