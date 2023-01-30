Поголовье крупного рогатого скота в Курганской области увеличивается

Предприниматель из села Пьянково Белозерского округа - глава крестьянско-фермерского хозяйства Сергей Копылов закупил 30 телок герефордской породы и еще планирует купить 77 нетелей и обновить парк сельхозтехники и оборудования. Осуществить план ему поможет грант в размере 24,4 млн рублей.

Отметим, что крестьянско-фермерское хозяйство Сергея Копылова одно из наиболее интенсивно развивающихся и перспективных в Белозерском округе.

По инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова владельцам личных подсобных хозяйств компенсируют приобретение маточного поголовья молочного КРС до 70%, мясного КРС, овец и коз –до 50%, сообщает телеграм-канал «Курганская область официально».

Фонд развития АПК Курганской области совместно с департаментом АПК проводят в муниципалитетах региона встречи с населением, в ходе которых рассказывают о мерах поддержки малых форм хозяйствования, действующих в регионе.

«Поддержка малых форм хозяйствования — это одно из приоритетных направлений работы департамента АПК, и мы готовы всячески содействовать тем, кто намерен развиваться в сфере сельхозпроизводства»,- отметил директор департамента АПК Курганской области Павел Кощеев.

В департаменте АПК региона уточнили,что за последние четыре года, 2019 – 2022, поголовье скота мясного направления увеличилось в 1,6 раза. А с учётом 2023 года, исходя из реализуемых проектов, прирост поголовья мясного КРС к базе 2019 года произойдет более чем в 2 раза.

Фото Николая Пушилина.

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