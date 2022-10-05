Показатели по зерну в регионах УрФО вдвое превосходят объёмы 2021 года

Уральские аграрии завершают уборку зерновых и зернобобовых культур.

Показатели этого года по зерну в регионах Уральского федерального практически вдвое превосходят объёмы, которые прошлого года. Такую информацию озвучил полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

«С учётом высокой урожайности в других регионах, а также санкционного давления на нашу страну, основные риски сейчас – это хранение зерна и ценообразование. По этим вопросам аграриям нужно оказать всестороннюю поддержку», – отметил Владимир Якушев.

В пресс-службе полпредства сообщили, что на сегодняшний день в Уральском федеральном округе убрано 92 процента площадей, намолочено 6,8 миллиона тонн зерновых и зернобобовых. Картофель убран с 70 процентов площадей, накопано 468 тысяч тонн. Овощи убраны с 50 процентов площадей, собрано 70 тысяч тонн.