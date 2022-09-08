Полеводы Катайского района продолжают борьбу за урожай

Несмотря на дождливую погоду, зерно с полей Катайского района на зернотоки поступает сухое. Из восьми сельскохозяйственных предприятий к уборке яровых зерновых культур приступили только три. Лидирующую позицию по темпам работы занимает ООО «Свинокомплекс «Уральский». Хлеборобы обмолотили более 1650 га посевных площадей, намолот пшеницы составил 5775 тонн при урожайности 35 ц/га.

Также в хозяйстве идет обмолот ячменя. На сегодняшний день обработаны уже 500 га и убрали более 1400 тонн зерна. ООО «Колос» обмолотили 360 га, намолот 720 тонн при урожайности 20ц/га.

В хозяйстве ООО «Казанцевское» работы по уборке уже практически завершены. Из 200 га обмолочены 150, намолот составил 300 тонн при урожайности 20ц/га.

Из глав крестьянско-фермерских хозяйств лучших результатов добилась Зинаида Зенкова. Из 840 га посевных площадей обмолочены уже 400 га. При урожайности 20 ц/га намолот пшеницы составил 800 тонн. Высоких результатов добился также Андрей Трифонов, который взял 700 тонн пшеницы с 350 га.

Не хуже показывает себя урожай серых хлебов. В хозяйстве главы КФХ Батыржана Шакирова намолот ячменя составил 350 т с 140 га при урожайности 25ц/ га, овса – 350 т с такой же площади.

Со слов заведующего сектором сельского хозяйства и природопользования Владимира Чистякова, в этом году проблем с кормовой базой в хозяйствах нет. Благоприятные погодные условия в начале лета способствовали хорошему наросту травы, а следовательно, и заготовке сена.

По информации газеты «Знамя» Катайского района.

Фото Людмилы Зыряновой.