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Полицейские с цветами ждут курганских женщин на вокзале

8 Марта – в каждый дом.

3 марта, 2023 - 09:07

Сотрудники транспортной полиции будут поздравлять женщин-пассажиров и работниц железнодорожного транспорта с праздником 8 Марта, дарить цветы, раздавать представительницам прекрасного пола памятки, содержащие информацию, направленную на противодействие мошенничеству.

Акция «8 Марта – в каждый дом» будет проходить на Центральном железнодорожном вокзале 6 марта с 12:00 до 13:00 часов.

Фото с сайта freepik.com

 

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3 марта, 2023 - 09:07

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