Полицейские задержали в Кургане и Шадринске курьеров мошенников

8 и 9 марта в Кургане и Шадринске зарегистрированы пять случаев мошенничества, совершенных по схеме «Ваш родственник попал в беду». Жертвами обмана стали пожилые жители Кургана и Шадринска в возрасте от 80 лет и старше. Сумма причиненного ущерба составила около 800 тысяч рублей.

В марте ранее судимая девушка 2001 года рождения нашла объявление в одном из мессенджеров о заработке в качестве курьера. Она связалась с организатором, который пояснил ей условия «работы». Девушке нужно было приехать по указанному адресу, забрать денежные средства у граждан и перечислить на определённый счет. В качестве вознаграждения курьер мог забрать себе 10% от полученной суммы.

Девушкауговорила свою подругу помочь ей в курьерской работе. 8 марта в вечернее время злоумышленницы получили денежные средства от пенсионера, однако решили не перечислять их своему «работодателю», а распорядиться ими по своему усмотрению. Полученные деньги - около 200 тысяч рублей они потратили на приобретение различных товаров.

По той же мошеннической схеме действовал ранее судимый гражданин 1975 года рождения. Он посещал адреса жителей Кургана и Шадринска, которые были указаны в сообщениях. Пенсионеры передавали ему денежные средства, которые он впоследствии переводил на указанные счета, а себе брал часть денег в качестве вознаграждения.

Все граждане задержаны, решается вопрос об их заключении под стражу. Установлен соучастник совершенных преступлений, руководивший действиями курьеров – житель Украины, гражданин Дорошенко. На территорию этого государства были направлены похищенные у пенсионеров денежные средства. Првоохранительные органы в очередной раз напоминают зауральцам о необходимости быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. В большинстве случаев средства, добытые мошенниками, уходят именно на Украину, где направляются на поддержку неофашистского режима.

Фото с сайта freepik.com

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.