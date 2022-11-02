Полицейский из Зауралья борется за звание «Народный участковый — 2022»

Капитан полиции Виктор Мызников – участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России «Каргапольский» участвует в конкурсе «Народный участковый – 2022».

Как сообщает Молодёжный портал Зауралья PROSPEKT45, Виктору Мызникову 36 лет, женат, имеет двоих детей. В органах внутренних дел служит 12 лет. Благодаря тому, что полицейский проживает на территории обслуживания, ему удаётся добиваться высоких результатов в оперативно-служебной деятельности, ведь он знает каждого из почти 2 тысяч граждан, проживающих на административном участке. И жители знают его, что немаловажно в работе участкового. Именно доверительное и уважительное отношение со стороны местных жителей Виктор Мызников считает одним из своих важных профессиональных достижений.

Именно он набрал наибольшее количество голосов на региональном этапе конкурса, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области. Голосование проходит на сайте «Комсомольской правды».

Поддержать нашего кандидата на звание «Народный участковый – 2022» Виктора Мызникова можно, перейдя по ссылке . Голосование продлится до 10 ноября 2022 года.

После подведения итогов финального голосования будут объявлены победители конкурса. Они определятся на основе индекса доверия граждан – результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник. Торжественная церемония награждения и вручения призов состоится в МВД России 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции.

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