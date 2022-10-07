В Кургане на «горячую линию» по отоплению за два часа поступило порядка 40 звонков.

Часть касалась отсутствия тепла либо недостаточно высокой температуры по стоякам и в отдельных комнатах. Об этом, в частности, сообщили жители домов по улицам Гоголя, 61, Блюхера, 7.

Одной из первых позвонила жительница дома по улице Максима Горького, 63 (управкомпания «Восток-Центр») и сообщила, что во всем доме отсутствует отопление. Представитель СП «Тепловые сети» ПАО «КГК» отметил, что ресурс уже подан на теплопункт, обслуживающий дом, запуск тепла в квартиры планируется в ближайшие сутки. Директор департамента ЖКХ Роман Медведев подчеркнул, что на следующий день сотрудники ДЖКХ свяжутся с заявительницей и, если на тот момент тепло еще не будет подано, выедут совместно с представителями управкомпании по указанному адресу для выяснения и устранения технических причин отсутствия тепла в квартире.

Некоторые горожане пожаловались на отсутствие тепла во всей квартире. Подобные обращения, в частности, поступили от жителей домов по улицам Максима Горького, 63, Куйбышева, 148, Коли Мяготина, 136, Пичугина, 16, Ленина, 18, Блюхера, 30, Комсомольская, 83.

По данным на 16:00 часов 6 октября из 1952 многоквартирных домов города к отоплению подключены 1542 дома. Полностью заполнить всю систему отопления в Кургане планируют к 10-11 октября, сообщили в пресс-службе администрации города.

Все обращения, поступившие на «горячую линию» по температурному режиму в квартирах, будут отработаны специалистами ДЖКХ в индивидуальном порядке с управляющими и ресурсоснабжающими организациями. В ближайшие два дня сотрудники департамента ЖКХ, представители ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, Государственной жилищной инспекции Курганской области будут выезжать по данным адресам для выявления дефектов и устранения неполадок.

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