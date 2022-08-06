Положительные перемены в здравоохранении

В Белозерском муниципальном округе в рамках региональной программы по модернизации первичного звена в системе здравоохранения проделана большая работа. В 2021 году выполнен ремонт кабинетов на первом этаже поликлиники Белозерской районной больницы. Обновлены стены, полы, частично окна. В текущем году планируется ремонт кровли и фасада здания. На данный момент идет подготовка всех необходимых документов.

Также в прошлом году, в рамках данной программы, больница получила новое оборудование: гинекологическое кресло, стоматологическую установку, аппарат холтеровского мониторирования, сухожаровой шкаф для стерелизации инструментов.

Новой техникой пополнился и автопарк лечебного учреждения. В 2021 году получены новые автомобили «Соболь», «Нива», «LadaGranta», которые используются для оказания первичной медико-санитарной помощи.

В 2020 г. установлен и введен в эксплуатацию первый в Белозерской ЦРБ современный ФАП в селе Чимеево. Модульный комплекс оснащен всем необходимым для оказания первойдоврачебной медико-санитарной помощи. На строительство нового ФАПа из федерального бюджета в рамках реализации национального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи в здравоохранении» было выделено около 5 миллионов рублей. ФАП включает в себя смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, комнату ожидания посетителей, комнату персонала, санузел. На прилегающей территории оборудованы скважина, контейнерная площадка, парковка и многое другое.

– Мы даже не верили, что за такой короткий срок в деревне появится очень нужный для населения, а особенно людей преклонного возраста, фельдшерский пункт. Нас и фельдшер всегда встречает приветливо, вежливо. Спасибо всем – руководству региона и района, за такое красивое, уютное здание, – поделились своей радостью жители села Чимеево.

В настоящее время ведутся работы по монтированию модульных ФАП в сёлах Большой Камаган и Памятное.

Контракты на приобретение модульных зданий ФАПов, стоимостью 4,75 млн рублей каждый, заключены с ООО Монтажно-Наладочным предприятием «ВЕКТОР».

Так, уже выполнены работы по планировке земельных участков, завершен монтаж модульных зданий ФАП. В селе Большой Камаган сделаны крыльцо и пандус, подключены инженерные сети.

В селеПамятном также близятся к завершению работы по установке модульного фельдшерско-акушерского пункта. На данном ФАПе будет работать фельдшер Людмила Сергеевна Зяблова, обслуживая 619 человек.

– Мы безмерно рады, что для нас наступил такой счастливый момент – это открытие фельдшерско-акушерского пункта. Давно мы мечтали о таком событии, и вот сейчас созерцаем новый, красивый дом здоровья. Пользуясь случаем, говорим слова благодарности всем тем, кто ратует за судьбу сельских жителей, – сказали старожилы, жители с. Памятного.

– Положительные перемены в Белозерском муниципальном округе продолжатся и в 2023-2024 годах. Так, в 2023 году запланирован капитальный ремонт центральной районной больницы, фельдшерско-акушерского пункта села Скопино. Будут приобретены 3 модульных здания ФАП, которые установят в сёлах Белозерского округа. В 2024 году планируется капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов в с.Рычково и Боровское, – рассказывает руководитель Белозерской центральной районной больницы Миркамилжан Рахманбердиевич Рахманов.

Программа модернизации первичного звена на деле выполняет свою первую задачу – улучшение условий получения медицинской помощи. Но, к сожалению, сложной остается ситуация с медицинскими кадрами. Сегодня Белозерская ЦРБ остро ощущает их нехватку. Несмотря на все меры поддержки в виде подъемных пособий, выплат, субсидий, компенсаций расходов, действие программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»», дефицит кадров продолжает оставаться. Проблема с кадрами остается актуальной на территории всей области. Обеспеченность врачами в регионе в среднем 23 человека на 10 тысяч населения, что не может не влиять на доступность и качество оказываемой медицинской помощи, особенно в сельской местности.

Важными условиями для обеспечения медицинских организаций кадрами становятся коммуникация и взаимодействие всех участников, и только совместные действия Минздрава России, региональных органов власти и органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации могут дать заметные результаты.

Подготовила Ольга Митрофанова. Газета «Боевое слово»

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