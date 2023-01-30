Полпред дал высокую оценку оперативным штабам МЧС по контролю за доставкой гуманитарных грузов

Полпред Президента России в УрФО Владимир Якушев во время прошедшего в Кургане межрегионального сбора представителей профильных структур, отвечающих за ликвидацию ЧС, положительно охарактеризовал работу оперативных штабов при региональных управлениях МЧС по контролю за размещением вынужденных переселенцев, сбором и доставкой гуманитарных грузов.

Полпред отметил, что в 2022 году были достигнуты хорошие результаты по большинству направлений системы РС ЧС, но сохраняются и проблемы, над устранением которых предстоит серьезно поработать, сообщает пресс-служба полпредства. Так, по итогам прошедшего года отмечается рост пожаров в зданиях образовательных организаций.

«Важно укреплять материально-техническую базу образовательных организаций, и одновременно вести работу по обучению работников этих организаций и детей правилам поведения при пожарах. Это в равной степени относится и к учреждениям, в которых размещены престарелые люди и маломобильные граждане», - подчеркнул полномочный представитель главы государства.

Полпред Владимир Якушев также обратил внимание, что в 2022 году сложно складывалась обстановка с реагированием на ликвидацию природных пожаров.В прошедшем сезоне количество очагов пожаров сократилось почти в два раза. При этом показатель «площадь, пройденная огнем» превышена на 70%. Суммарный материальный ущерб от пожаров составил более 4 миллиардов рублей. Во время подготовки к пожароопасному периоду 2023 года необходимо провести работу над ошибками.

Фото с сайта uralfo.gov.ru.

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