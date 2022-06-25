Полпред: объёмы ввода жилья должны быть не ниже прошлогодних показателей

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев принял участие в работе штаба Правительственной комиссии по региональному развитию.

Основной темой стала реализация национальных и федеральных проектов по строительству школ, детских садов, дорог и других объектов инфраструктуры. Участники обсудили текущие планы с учётом новых задач, поставленных 21 июня на заседании Президиума Государственного Совета по вопросам стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года.

«Глава государства поставил задачу не просто выполнить план, предусмотренный национальным проектом «Жильё и городская среда», но и обеспечить уровень ввода жилья не ниже показателей прошлого года. Для Уральского федерального округа это 7,6 миллионов квадратных метров жилья. Задача сложная, но выполнимая. В первые пять месяцев этого года регионы округа набрали хороший темп, объёмы ввода превысили показали аналогичного периода прошлого года. Самое важное сейчас – сохранить динамику и реализовать все намеченные планы», – подчеркнул Владимир Якушев.

По нацпроекту «Жильё и городская среда» к 2030 году объёмы ввода жилья в УрФО необходимо увеличить до 10,3 миллиона квадратных метров в год.

Справочно

По данным Росстата, в январе-мае 2022 года в округе введено 3,06 миллиона квадратных метров, что на 37 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объём ввода за 2022 год составляет 40,8 процента от ввода 2021 года.

Продолжается работа по созданию необходимой инфраструктуры для жителей новостроек. Так, в этом году по программе «Стимул» в Екатеринбурге построят школу на 1100 мест, три автомобильные дороги и южные очистные сооружения. В Челябинске – две автодороги, а в южноуральском посёлке Северный – сети водоснабжения и водоотведения для возводимого жилья эконом класса.

В регионах УрФО реализуется 84 проекта обновления инфраструктуры. В том числе 46 проектов планируется реализовать с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов, 24 проекта финансируются из Фонда национального благосостояния, на 14 проектов средства поступят от реструктуризации бюджетных кредитов.

По информации полпреда Президента РФ в УрФО.