Полпред отметил:сбережение народа – вызов,на который нам предстоит ответить

Основной темой стали вопросы снижения смертности, в том числе от болезней системы кровообращения и новообразований. В структуре общей смертности болезни системы кровообращения составляют более 40 процентов, новообразования - 14 процентов. Это основные причины гибели людей – как в УрФО, так и в целом по стране.

«Сбережение народа – главный вызов, на который нам предстоит ответить. От сердечно-сосудистых заболеваний в этом году умерло более тридцати тысяч жителей УрФО. Ранняя диагностика, своевременное лечение, укрепление материально-технического состояния медицинских организаций, их оснащение и переоснащение необходимым оборудованием – меры, которые позволят снизить количество таких смертей. Сейчас, когда медучреждения восстановили объёмы плановой медпомощи, нужно охватить осмотрами, диспансеризацией, в том числе углублённой, максимальное количество жителей. Усилить проактивную работу в первичном звене здравоохранения с пациентами старшего возраста и перенесшими COVID-19. Иначе все усилия по повышению продолжительности жизни и рождаемости будут напрасны», – акцентировал Владимир Якушев.

В регионах УрФО по федеральному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» продолжается работа по переоснащению и дооснащению необходимым оборудованием сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. В 2022 году будут оснащены 37 таких центров и отделений. По федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» переоснастят ещё 17 профильных медорганизаций, а также создадут 43 центра амбулаторной онкологической помощи.

По информации uralfo.gov.ru.