Полпред Президента РФ в УрФО обозначил приоритеты по импортозамещению в АПК

Полномочный представитель Президента России в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев обозначил приоритетные направления для импортозамещения в сфере АПК для регионов УрФО, сообщает uralfo.gov.ru.

«Наш внутренний рынок обеспечен собственными видами продовольствия по целому ряду позиций, а по некоторым возник хороший экспортный потенциал. Ключевая задача сейчас – снизить импортную составляющую, перевооружиться в тех сегментах, которые попали под санкции, и тех, где подобных решений еще можно ожидать. Над этим сейчас работают и федеральное правительство, и регионы, и сам бизнес» - заявил полпред.

Владимир Якушев отметил, что согласно доктрине продовольственной безопасности, к 2030 году обеспеченность семенами отечественной селекции должна быть на уровне 75%.

В регионах УрФО сразу несколько центров занимаются селекцией сельскохозяйственных культур. Это Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрОРАН, научно-исследовательский институт Северного Зауралья (Тюменская область), научный центр агрохолдинга «Курган-семена».

Фото с сайта uralfo.gov.ru.

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