Полпред Президента Владимир Якушев встретился с уральскими парламентариями

Владимир Якушев подчеркнул, что в условиях санкций, очень важно выстроить взаимодействие с региональными и муниципальными властями для оперативного выявления проблем и их решения на законодательном уровне.

«Задача региональных органов власти, депутатов разного уровня – обеспечить выполнение всех социальных обязательств. Ни в коем случае не должно пострадать население. Важно сделать все возможное, чтобы бизнес развивался. Нужно максимально сократить все бюрократические препоны и барьеры. Это позволит обеспечивать стабильность социально-экономического развития регионов», - отметил полпред.

Владимир Якушев, общаясь с сенаторами и депутатами, акцентировал внимание на том, что по итогам прошлого года экономика Уральского федерального округа справились с вызовами прошлого года.

«Наша экономика не провалилась и никуда не упала. Это, наверное, одна из главных вещей, которую на данный момент можно констатировать. Есть определенные сигналы и на них нужно оперативно реагировать, принимать решения, которые позволят нам и в текущем году сохранить устойчивость ведущих отраслей производства», - сказал Владимир Якушев.