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Полпред принял участие в церемонии на Широкореченском мемориале

Память павших в годы Великой Отечественной войны почтили представили органов власти

23 июня, 2022 - 10:30

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев принял участие в торжественно-траурной церемонии возложения цветов, приуроченной ко Дню памяти и скорби.

«22 июня 1941 года –  скорбный  день в истории страны. Мы столкнулись с угрозой самому существованию нашего народа. Речь шла о его жизни и смерти, а вместе с тем – и о спасении  всего человечества. Нацизм, как чума, распространялся тогда по миру. Казалось, нет силы, способной его остановить. Сделать это смогли только наши люди, бойцы Красной Армии, партизаны и подпольщики, труженики тыла» – отметил Владимир Якушев.

В начале траурной церемонии прозвучали сирены централизованной системы оповещения, заводские гудки, после чего участники возложили цветы к Вечному огню. Завершилась церемония торжественным прохождением роты почётного караула.

По информации uralfo.gov.ru.

23 июня, 2022 - 10:30

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