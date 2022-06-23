Полпред принял участие в церемонии на Широкореченском мемориале

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев принял участие в торжественно-траурной церемонии возложения цветов, приуроченной ко Дню памяти и скорби.

«22 июня 1941 года – скорбный день в истории страны. Мы столкнулись с угрозой самому существованию нашего народа. Речь шла о его жизни и смерти, а вместе с тем – и о спасении всего человечества. Нацизм, как чума, распространялся тогда по миру. Казалось, нет силы, способной его остановить. Сделать это смогли только наши люди, бойцы Красной Армии, партизаны и подпольщики, труженики тыла» – отметил Владимир Якушев.

В начале траурной церемонии прозвучали сирены централизованной системы оповещения, заводские гудки, после чего участники возложили цветы к Вечному огню. Завершилась церемония торжественным прохождением роты почётного караула.

По информации uralfo.gov.ru.