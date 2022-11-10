Полпред УрФО поблагодарил сотрудников органов внутренних дел за высокий профессионализм

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел Уральского федерального округа с профессиональным праздником

В поздравлении говорится:

«Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником, который давно и праву стал народным!

В этот день мы чествуем тех, кто защищает нашу безопасность и покой. Находится на посту без выходных, нередко рискуя здоровьем и жизнью. Готов в любую минуту прийти на помощь.

Именно такие люди служат в органах внутренних дел во всех регионах Уральского федерального округа. Здесь сложились сильные школы оперативников, следователей, криминалистов, других специалистов по охране правопорядка.

Вы оперативно реагируете на происшествия и спасаете жизни. Терпеливо и творчески подходите к профилактике правонарушений. Активно работаете с подрастающим поколением. Сохраняете и приумножаете лучшие традиции, заложенные вашими предшественниками.

От всей души благодарю вас за высокий профессионализм, верность долгу и закону!

Желаю успехов в службе, благополучия в семьях, крепкого здоровья и счастья!»

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев

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