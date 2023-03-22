Полпред УрФО Якушев встретился с атаманом Оренбургского войскового казачьего общества

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев встретился с атаманом Оренбургского войскового казачьего общества Владимиром Романовым

Участники обсудили реализацию на территории Уральского федерального округа Стратегии государственной политики России в отношении российского качества, а также работу окружной комиссии по делам казачества.

Отдельно остановились на участии Оренбургского войскового казачьего общества в Специальной военной операции и привлечении членов казачьих обществ к защите государственной границы России.

В полпредстве отметили, что Оренбургское казачье войско ведёт свою деятельность в двух федеральных округах: Уральском и Приволжском: в Оренбургской, Свердловской, Челябинской, Курганской областях и Республике Башкортостан. Однако штаб войска находится в Екатеринбурге.

Численность войска составляет 10 700 казаков. Из них 6 360 казаков проживают в Уральском федеральном округе.

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