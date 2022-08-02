Полпред Владимир Якушев поздравил уральских десантников

Полномочный представитель Президента России Владимир Якушев поздравил воинов-десантников и ветеранов службы Уральского федерального округа с профессиональным праздником

В поздравлении говорится:

«Уважаемые воины-десантники и ветераны службы! Поздравляю вас с Днём Воздушно-десантных войск!

Воздушно-десантные войска – гордость и слава российской армии. Братство, которое свято хранит верность принципу «Никто, кроме нас!»

«Крылатая пехота» героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Воины-десантники проявляли отвагу и мужество при проведении специальных операций в горячих точках. И в наши дни подразделения ВДВ успешно решают поставленные задачи по защите интересов России и ее граждан.

Тысячи бойцов ВДВ - уроженцы регионов Уральского федерального округа. Мы чествуем всех, кто по праву носит «голубой берет». Отдаём дань уважения погибшим. Благодарим каждого за беззаветную преданность Родине.

Уважаемые солдаты, офицеры и ветераны Воздушно-десантных войск! Желаю вам всего самого доброго! Счастья, благополучия, отменного здоровья и новых Побед во славу Отечества!»

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