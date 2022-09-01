Полпред Владимир Якушев поздравил уральских школьников и педагогов с Днём знаний

Уважаемые жители Уральского федерального округа!

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём знаний!

Первое сентября всегда наполнено надеждами и планами, волнением и радостью. В этот день дети становятся чуточку старше. А взрослые, напротив, на мгновение возвращаются в детство.

Сегодня в регионах Уральского федерального округа за парты сядут более полутора миллионов школьников. Их будущее зависит от нас. В наших силах создать условия, в которых каждый ребёнок сможет реализовать себя.

В округе активно строят школы, открывают современные образовательные центры «Точки роста», внедряют новые технологии в обучении. Образовательная инфраструктура создает возможности для развития и творчества, поиска и воплощения идей и проектов школьников.

Но главная роль в организации учебного процесса принадлежит педагогам. Они дают нашим детям знания и помогают определиться с выбором будущего пути. Мы с теплотой и любовью вспоминаем имена своих учителей и после окончания школы.

Дорогие ребята, родители, учителя! Пусть новый учебный год будет ярким и интересным! Насыщенным знаниями, впечатлениями и самыми добрыми эмоциями! Желаю вам успехов, новых достижений, здоровья и счастья!

Владимир Якушев, полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе.

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