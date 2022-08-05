Полпред Владимир Якушев провел совещание по вопросам экономики с главами субъектов УрФО

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев вместе с министром экономического развития России Максимом Решетниковым провёли окружное совещание по актуальным задачам и мерам поддержки экономики. В совещании также приняли участие главы регионов Уральского федерального округа

Однако перед началом совещания полпред провел рабочую встречу с министром экономического развития.

«Основные показатели социально-экономического развития по Уральскому федеральному округу сейчас выглядят стабильными. Многие предприятия попали под западные санкции, однако регионам удалось сохранить индекс промышленного производства в положительной зоне. Но важно понимать, что общая положительная динамика сохраняется благодаря заделу первых месяцев года. Нужна чёткая оценка, с каким запасом прочности мы подойдём к концу года. Каким будет состояние у финансовой системы, региональных бюджетов», - заявил Владимир Якушев.

Уральский федеральный округ занимает первое место среди федеральных округов по объёму поступлений в консолидированный бюджет страны. Полпред отметил, что во всех регионах УрФО поступление налогов и сборов за первое полугодие идёт с лучшей динамикой, чем за первое полугодие 2021 года.

Важную роль в сохранении финансового состояния предприятий сыграли оперативно разработанные Правительством России меры поддержки бизнеса.

«На округ приходится пятая часть всех инвестиций в стране, поэтому важно контролировать, как используются федеральные механизмы. В рамках ИБК в округ будет направлено 131 млрд. В планах регионов привлечь 950 млрд инвестиций, создать 76 тысяч рабочих мест. Реализация проектов началась во всех регионах. Также в результате реструктуризации общего долга округа перед федеральным бюджетом может быть высвобождено 40 млрд рублей. В Курганской, Свердловской и Челябинской областях одобрено 15 проектов на 39 млрд инвестиций и 3 тысячи рабочих мест», - отметил Максим Решетников.

Министр также сообщил, что в Уральском округе действует пока одна особая экономическая зона «Титановая долина» в Свердловской области, но сейчас прорабатываются заявки на создание еще 4 площадок: в Курганской, Челябинской областях, Ханты-Мансийском округе.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, социально-экономическая ситуация в регионе стабильна.

«За последние десять лет наши предприятия практически удвоили объем отгруженных товаров собственного производства. По итогам минувшего года он превысил 3 триллиона рублей. Безусловно, наш приоритет – рост благосостояния и качества жизни уральцев. Работа ведется по нескольким направлениям: укрепление рынка труда, обеспечение роста заработной платы, адресная социальная поддержка людей. За год количество безработных сократилось почти в пять раз. Растет заработная плата. Что касается непосредственно экономики, то мы реально оцениваем риски и вызовы, связанные с санкционными ограничениями, принимаем меры по их минимизации», - прокомментировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В ходе совещания главы регионов рассказали о наиболее востребованных региональных мерах поддержки экономики.

Так, во всех регионах федерального округа малому и среднему бизнесу предлагаются льготные займы по региональным программам, идёт поддержка самозанятых граждан.

По информации полпредства УрФО.

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