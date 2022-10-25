Полпред Якушев поручил главам регионов помогать семьям военнослужащих в полном объеме

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев на еженедельном оперативном совещании дал поручение главам регионов УрФО взять под личный контроль вопросы оказания помощи семьям мобилизованных.

«Все меры поддержки, озвученные Президентом России в отношении членов семей граждан мобилизованных на военную службу, должны оказываться в полном объеме и незамедлительно. Проволочки здесь недопустимы», - потребовал Владимир Якушев.

По мнению полпреда, крайне важна адресная помощь и поддержка семей военнослужащих.«Речь обо всех семьях без исключения – контрактников, добровольцев, мобилизованных. Вне зависимости от того, в каком качестве они участвуют в военной операции. Нужно внимательно относиться к проблемам каждой семьи и оперативно помогать в решении тех вопросов, которые у них возникают: помощь в трудоустройстве через службы занятости, в определении ребёнка в детский сад и так далее. Это вопрос не только про выплаты: люди нуждаются в психологической помощи, в нашей поддержке, при этом ситуация у всех разна», - сказал Владимир Якушев, подчеркнув, что поддержка и помощь семьям защитников Отечества являются ключевыми приоритетами.

Фото пресс-службы полпредства УрФО.

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